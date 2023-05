El look de Kate Middleton para la historia: de blanco, con diadema y con guiño a la reina Isabel II

Y, como era de esperar, no ha fallado en absoluto con su elección estilística para la ocasión. Para ello ha recurrido al blanco con un diseño en crepe de seda en color marfil que llevaba bordados metalizados. Junto a él, no ha faltado uno de sus colores favoritos, el azul. Ella misma había desvelado hace unos días este detalle a Alison Hammond, la presentadora del programa de televisión This Morning, a quien confesó que estaría presente en esta jornada especial porque es es el tono estrella en su armario –no obstante, fue el que escogió para anunciar su compromiso en el año 2010 y, desde entonces, han sido muchas las veces en las que le hemos visto vestida de pies a cabeza de azul–. No lo ha escogido para su vestido como si hizo anoche en la recepción previa a la coronación pero sí para el manto de la Real Orden Victoriana que ha lucido durante la ceremonia y que era un guiño a Isabel II.