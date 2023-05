Encaje, blanco y flores: el vestido de Sfera con el que la reina Letizia ha creado el look de inspiración nupcial perfecto

Un estilismo con guiño a la Feria de Abril, un vestido de estreno de inspiración para invitadas y un 'total look' blanco perfecto para potenciar el bronceado, fueron los tres looks que lució la reina Letizia durante la semana pasada. Últimamente, no hay aparición de la monarca que no esté en el punto de mira y es que cada prenda o accesorio se analiza al detalle y se demuestra que está al tanto de las tendencias del momento y que sabe lucirlas con completa elegancia y sofisticación.