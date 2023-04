La reina Letizia estrena vestido y marca: el look de invitada perfecto 'made in Spain' que querrás copiar

Por su parte, en la jornada del martes 25 de abril, la monarca ha vuelto a enamorarnos con otro look de 10. En esta ocasión, la reina Letizia ha optado por un vestido de marca española, a la que nunca antes había recurrido. Se trata de Lady Pipa, fundada por Sara González y proclamada ya como una de las firmas favoritas para las invitadas que quieren lucir un look lleno de color y originalidad. Y aunque el vestido es el principal protagonista y está lleno de personalidad, elegancia y color, la reina Letizia ha sabido darle el toque perfecto con los accesorios y el 'beauty look', convirtiendo el estilismo en una completa inspiración para nuestros próximos eventos.