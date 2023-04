La reina Letizia estrena la perfecta chaqueta de entretiempo: rosa, de 'tweed' y de marca española

No es ninguna sorpresa: a diferencia del rey, doña Letizia Ortiz no ha recibido una educación militar y, por tanto, nunca ha llevado el uniforme. No obstante, en los compromisos de esta naturaleza suele elegir looks bastante formales (especialmente desde que es reina), que no solo se adaptan al ‘dress code’ de los diferentes eventos -la Pascua Militar y el desfile del Día de la Hispanidad son los más señalados, pero a lo largo del año asiste a muchos otros, casi siempre junto a don Felipe VI- sino que además muestran su respeto por este ámbito.