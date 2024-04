El posado más espectacular de Nicole Kidman: un vestido de lentejuelas ideal para triunfar en cualquier fiesta

Todas ellas quisieron apoyar a Kidman que, una vez más, demostró por qué es todo un icono de la moda, una mujer que a sus 56 años sabe que la edad no está reñida con el estilo y la clase, y que, en su caso, esta combinación resulta perfecta. No es la primera vez que nos sorprende con un look de esos que nos dejan sin habla, aunque fue anoche en Los Angeles donde llegó quizá a lo más alto luciendo un precioso vestido que pasará a la historia de la moda y que es perfecto para triunfar en cualquier fiesta.