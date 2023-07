Nicole Kidman y su look lleno de tendencias: 'cut out', flor 3D y 'opera gloves'

Nicole Kidman está más espectacular que nunca. Para la premiere de su nueva serie, 'Special Ops: Lioness'- el nuevo drama en el que comparte pantalla con Zoe Saldana- la actriz ha viajado hasta Londres para posar frente a las cámaras con un look que no ha pasado para nada desapercibido. Algo que no nos sorprende, pues en cada alfombra roja que pisa, Nicole Kidman consigue deslumbrar y captar toda atención.