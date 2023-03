Nicole Kidman se convierte en un ramo de rosas negras en los Premios Oscar 2023

Nicole Kidman es una de las actrices mejor valoradas de la industria de Hollywood por méritos propios. En su filmografía son varias las películas que cuentan con, al menos, un premio importante (desde Globos de Oro hasta Oscar) y en el apartado de las series no son pocas en las que se refleja como protagonista. Big Little Lies, del recientemente fallecido Jean-Marc Vallée y The Undoing son ejemplos de éxito incontestable.