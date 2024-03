¿Por qué el nuevo corte de pelo de Nicole Kidman es el favorito de las mujeres de más de 50 años?

La edad no está reñida con el estilo y por eso siempre conviene tener en cuenta las tendencias que triunfan, no solo en los salones de peluquerías o 'street style', sino en cómo las lucen nuestras famosas favoritas. Es el caso de Nicole Kidman, que a sus 56 años conoce perfectamente cómo cambiar de imagen sin perder en todo momento un ápice de su elegancia y versatilidad. La hemos visto con el cabello pelirrojo, rubio, en tonos castaños, largo, con rizos naturales o liso extremo. La australiana no le tiene miedo a los retos capilares y siempre que puede se apunta a ello.