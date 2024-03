Palabra de experta: este es el corte de pelo que más piden las mujeres a partir de los 50 años por su efecto lifting y favorecedor

A medida que vamos cumpliendo años, nuestro estilo y necesidades cambian, y con ellos, nuestra apariencia. Uno de los aspectos que más influyen en nuestra imagen es nuestro cabello y cómo lo peinamos o cortamos, sobre todo a partir de los 50 años. No podemos olvidar que un buen corte de pelo no solo rejuvenece, sino que también refleja nuestra personalidad, estilo de vida y la belleza única de esta etapa. De ahí la importancia de elegir el corte adecuado y cómo este puede transformar nuestro look.