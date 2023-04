Todo sobre la coronación del rey Carlos III: invitados, fecha, lugar, tradiciones, dress code…

La ceremonia tendrá lugar el sábado 6 de mayo de 2023 en la iglesia de la Abadía de Westminster, no obstante las celebraciones se extenderán por todo el país a lo largo del fin de semana. ¿Los más esperados? La recepción la víspera en el Palacio de Buckingham a los representantes de otras monarquías y el Concierto de coronación, que congregará a artistas como Katy Perry, Take That (sin Robin Williams) o Andrea Bocelli en el Castillo de Windsor el 7 de mayo. Otros como Ed Sheeran, Adele o las Spice Girls han rechazado la oportunidad por incompatibilidad de agendas u otros motivos.