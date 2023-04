Meghan Markle no asistirá a la coronación de Carlos III

De este modo, el hijo menor del rey cumplirá con el compromiso familiar pero evitará añadir más tensión a la situación familiar que viven desde que se destapó la caja de los truenos. "En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", afirmó el príncipe Harry en una entrevista en televisión hace unas semanas.