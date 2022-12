¿Harry y Meghan seguirán en la lista de invitados de la coronación de Carlos III?

Según The Sun la pareja estaría todavía invitada a pesar de la serie de Netflix. The Sun asegura que a la lista final de invitados todavía le están dando los últimos retoques en Buckingham Palace y, aunque de manera oficial, no se ha dicho nada sobre los díscolos Meghan y Harry, una fuente de palacio ha adelantado que “todos los miembros de la familia serán bienvenidos”. ¿Por qué? Porque por encima de todo está la familia. “Él -Carlos III- ama a sus dos hijos por igual”, dijo esta fuente al tabloide, y añadió: “Aunque las cosas ahora son difíciles la puerta estará siempre entreabierta”.