El príncipe Harry asegura: "No reconozco ni a mi padre ni a mi hermano Guillermo"

"En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí", ha empezado diciendo el príncipe Harry de Inglaterra en una entrevista difundida por la cadena británica ITV en la que ha afirmado que ve el silencio del príncipe Guillermo como "una traición" que los hace "cómplices" a los medios del sufrimiento suyo y de su esposa Meghan Markle. "No estoy seguro de que la honestidad esté quemando puentes. Ya sabes, el silencio solo permite que el abusador abuse. Así que no sé cómo permanecer en silencio mejorará las cosas. Eso es genuinamente lo que creo", ha asegurado.