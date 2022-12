Las 10 revelaciones más impactantes de la serie de Harry y Meghan Markle

"Me prometieron que una vez que nos casáramos la situación (con la prensa) iba a ir a mejor", lamenta Meghan sobre algo que, evidentemente, no ocurrió, según sugiere. "No importaba lo que hiciera, encontrarían la manera de acabar conmigo", insiste. También subraya que la familia real no la ayudó en esa situación. "Me di cuenta de que no iban a protegerme".