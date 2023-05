Así será la ecléctica fiesta de graduación de la princesa Leonor este fin de semana

Quien seguramente no pueda acompañarlos será la infanta Sofía, cuyas clases de Secundaria en el Colegio Santa María de los Rosales continúan en línea con el calendario escolar español. No obstante, la pequeña de los Borbón Ortiz no tardará mucho en poner rumbo a Reino Unido, ya que se ha confirmado que, tras superar un complejo proceso de selección, seguirá los pasos de su hermana mayor y estudiará el Bachillerato en el mismo UWC Atlantic College.