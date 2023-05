Sorpresa en Zarzuela con las notas de la princesa Leonor en el internado de Gales

La vida de la princesa Leonor ha cambiado mucho desde que se incorporó al nuevo curso en el colegio UWC Atlantic Collage de Gales el pasado mes de agosto. Un momento decisivo y fundamental en su vida ya que, en buena medida, todas las decisiones que tome influirán en su futuro profesional y personal. De hecho, la semana pasada la echamos de menos durante la ceremonia de coronación de Carlos III y, a pesar de todo lo que se dijo, el motivo fue bien sencillo. La primogénita de Felipe y Letizia no fue invitada porque todavía no ha jurado como heredera de la Corona sobre la Constitución española, por lo que no asistirá a ningún acto oficial de este tipo hasta que no alcance la mayoría de edad, la cual sí tiene la princesa Amalia, que cumplió 19 años el pasado 7 de diciembre. Leonor hará los 18 el próximo 31 de octubre.