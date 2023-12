¿Por qué el entrenamiento de fuerza es una gran terapia antiaging?

No solo las arrugas o la flacidez son un signo de envejecimiento, la falta de masa muscular también. Y el entrenamiento de fuerza es, sin duda, una de las terapias antiaging más recomendadas por los especialistas en longevidad. Realizar ejercicios de resistencia, a cualquier edad y sobre todo una vez entrados en la madurez, es sin duda una de las mejores inversiones en calidad de vida a medida que pasan los años. En efecto, corrobora, Nerea Povedano, especialista en mujer de Entrena Virtual, este tipo de ejercicios “previene o frena el desgaste óseo propio de la edad; protege las articulaciones y huesos frente a posibles caídas y favorece la calidad de vida y autonomía”. No obstante, muchas mujeres aun se resisten a levantar pesas y mancuernas por temor a marcar demasiado músculo. Pero desterremos el mito, queridas, que entrenar la fuerza no requiere ponerse como un culturista y no solo es cuestión de coger pesas.