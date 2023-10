Ejercicios isométricos: qué son, cuáles son sus beneficios y cómo hacerlos de la forma correcta

El secreto de unos músculos tonificados y firmes está en incorporar ejercicios isométricos en tu rutina. Son fáciles de llevar a cabo, cuentan con bajo impacto, se pueden realizar en cualquier lugar y no requieren de ningún tipo de material. "Los ejercicios isométricos son tensiones de un músculo o grupo de músculos en particular. Durante este tiempo, el músculo no cambia notablemente de longitud y, además, la articulación que participa en el ejercicio no se mueve", apunta Sara Álvarez, fundadora y creadora de la metodología Reto 48.