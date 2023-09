Los mejores ejercicios abdominales (y cómo llevarlos a cabo) para presumir de vientre firme y tonificado

No solo durante el verano nos gusta presumir de un abdomen firme y tonificado, aunque sea la temporada de sol donde lucimos traje de baño y por lo tanto mostramos más esta zona del cuerpo. Dedicar tiempo a esta zona en la rutina deportiva se ha situado como un habitual en muchas mujeres -no hay duda de que los tops 'cropped' e incluso los vestidos con aberturas en esta zona quedan realmente espectaculares si contamos con una buena musculatura en el core-. Aunque cabe destacar que a diferencia de otras zonas del cuerpo, en este caso la falta de resultados inmediatos puede resultar un problema y por lo tanto llevarnos a renunciar. "A las mujeres les puede costar más definir la zona abdominal debido a su sistema hormonal porque los estrógenos tienen tendencia a crear grasa. Esto no significa que no puedan definir los abdominales, sino que en igualdad de condiciones que un hombre, les llevará más tiempo, pues suelen acumular más materia grasa que masa muscular", ha confesado Sara Álvarez, co-fundadora y creadora de la metodología RETO48. Pese a todo ello, existen ejercicios abdominales que pueden ser determinantes para conseguir los objetivos (siempre con constancia y combinando con una buena alimentación y cuidado del cuerpo) y aquí hemos recopilado algunos de los más destacados.