8 vestidos 'cut out' de Zara para apuntarte a la tendencia que arrasa entre 'influencers' y 'royals'

Lo que parecía una simple tendencia pasajera -o microtendencia- ha terminado por consolidarse como un habitual temporada tras temporada. Hablamos, cómo no, del 'cut out', o la conocida como moda de las aberturas que las pasarelas pusieron en el punto de mira hace algunos años y las amantes de la moda han seguido "a pies puntillas". Actualmente, este técnica que consiste en incorporar cortes estratégicos en las prendas con el objetivo de estilizar la silueta o añadir un plus de sensualidad invade los catálogos de moda, siendo en los vestidos donde es más frecuente encontrarlas. En firmas como Zara, los vestidos 'cut out' despuntan con fuerza y en este artículo hemos recopilado algunos de los más destacados del momento.