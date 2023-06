Estos son los vestidos de manga corta de Mango que te pondrás para absolutamente todo

Dejando de lado el color o el estampado, también el tejido, hemos puesto atención en los diseños que cuenten con una ligera manga. Un detalle que no pasa desapercibido y que es perfecto para quienes no quieren dejar al descubierto los hombros, pero también para las que buscan un vestido que sea una solución en cualquier día de entretiempo y que de la mano de una sencilla chaqueta ('blazer' en el caso de if a la oficina o cazadora vaquera sobre el asfalto) también nos de grandes looks.