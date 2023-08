Los vestidos de Zara que más triunfan entre las mayores de 40

Dicen que los 40 son los nuevos 30 y, tanto si esta afirmación es cierta como si no, lo que está claro es que a esta edad es cuando realmente podemos decir que nos conocemos a nosotras mismas: sabemos lo que queremos y cómo lo queremos. Esto, traducido en términos estilísticos, implica que tenemos claro lo que nos sienta bien y lo que no, o lo que es lo mismo, ya no vacilamos a la hora de deshechar una prenda sino casa con nuestro estilo (por muy tendencia que sea).