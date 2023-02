Los cuatro ejercicios de glúteo más eficaces que puedes hacer en casa

El gimnasio te aburre, te da pereza, te pilla lejos o simplemente no te lo puedes permitir por falta de tiempo o de presupuesto. Ok. Pero eso no quita para que no hagas deporte y lleves una vida saludable, aunque sea entrenando unos minutos al día en casa, como muchos y muchas hicieron durante el confinamiento. No será por falta de opciones para trabajar cada grupo muscular sin necesidad de tener material específico en casa. Te lo vamos a demostrar con esta rutina para ejercitar tus glúteos.