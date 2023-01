Estos son los ejercicios que más calorías queman

Cuando pasan las navidades y llega el año nuevo, uno de los objetivos y propósitos más repetidos es el de hacer deporte. Para los que ya lo practican habitualmente, su objetivo se centra en seguir haciéndolo con la misma frecuencia o incluso más y, para los que no, cualquier práctica ya es todo un logro. Está claro que sacar un hueco para entrenar no es siempre sencillo y la fuerza de voluntad muchas veces no va a nuestro favor. Pero, es crucial saber la importancia que tiene el deporte en nuestro bienestar tanto físico como mental y dedicar unos minutos al día a despejar nuestra mente y cansar el cuerpo. Es por eso que, hemos querido hacer una selección de los ejercicios que más grasa queman, para que activar todo tu cuerpo sea una tarea sencilla, divertida y que puedas practicar desde casa, y no tengas que recurrir a rutinas muy complejas que requieren más tiempo (y fuerza de voluntad).