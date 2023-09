Ejercicios de fuerza para mujeres: la clave para lograr un cuerpo tonificado

Olvídate de los mitos que has oído durante años acerca de los ejercicios de fuerza para mujeres señalando que derivarían en una musculatura. No solo son falsos y alejados de la realidad, también contienen un ápice sexista. Este tipo de técnicas realmente son muy recomendables "ya que además de suponer la ganancia de músculo y mejorar la condición física, fortalecen los huesos -estimula la formación de hueso nuevo y ayuda a mantener la fortaleza de los huesos, reduciendo así el riesgo de fracturas- y aceleran el metabolismo (el músculo quema más calorías que la grasa en reposo)", apunta Efthalia Tsimkas, entrenadora de Brooklyn Fitboxing. Todo ello, a la larga supone una mejora sobre la salud tanto física como mental en el cuerpo femenino. Por todo ello, si estás pensando en incorporarlos a tu rutina de entrenamiento y todavía no sabes bien por donde empezar, aquí una una selección de ejercicios de fuerza para mujeres tan sencillos como efectivos.