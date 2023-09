Los seis ejercicios con mancuernas para mujer que vas a querer realizar cada día para tonificar el cuerpo

Si has probado los ejercicios de glúteos, de espalda o aquellos enfocados en la zona del abdomen y has decidido dar el salto a los ejercicios de fuerza, este artículo puede ser de tu interés. Lejos de lo que podrías imaginar, no necesitas un gran espacio en tu casa ni mucho menos infinidad de materiales para llevarlos a cabo y obtener los resultados que requieres, tan solo unas mancuernas. Sí, has oído bien, únicamente con pesas vas a poder realizar una buena rutina de ejercicios enfocados en fuerza. ¿Te apuntas? Si es así, aquí va una selección de ejercicios con mancuernas que no vas a querer dejar pasar y que van a contar con grandes benecifios para tu cuerpo.