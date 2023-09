Los cinco ejercicios de glúteos más rápidos y eficaces que puedes realizar en casa

Llega septiembre y no solo regresamos a la rutina en términos laborales, también deportivos. Durante los meses de verano no solemos ser tan constantes con el deporte como nos gustaría, de ahí que una vez ponemos fin a la temporada de sol deseemos volver a retomar el ritmo habitual. Una decisión que habitualmente va ligada a ejercicios abdominales -recuperar el vientre firme y tonificado es el objetivo más buscado- o en aquellos enfocados en espalda o brazos, pero, ¿y qué hay de los glúteos? Más allá de la parte estética -son muchas las que sueñan con lograr unas curvas tan espectaculares como las de Jennifer López-, una buena rutina de glúteos es indispensable para lograr un entrenamiento 'full body' perfecto. Si todavía no sabes cómo comenzar a trabajarlos, aquí van algunos ejercicios de glúteos que pueden ser de gran ayuda para presumir de un trasero envidiable.