Si quieres lucir 'cuerpazo' como el de Jennifer Lopez, esta es la rutina de glúteos que debes seguir

Siempre has deseado lucir un cuerpo con curvas. En parte, las curvas pueden tener relación con la genética pero, como todo en la vida, también puede conseguirse con trabajo y esfuerzo. Potenciar tu figura ha sido un deseo que siempre has intentado trabajar. Te has apuntado al gimnasio y has tratado de llevar con constancia la rutina de pierna y glúteo que favorecerá una pérdida de grasa. Pero siempre surgen imprevistos que hacen que no puedas entrenar o que los ejercicios se realicen rápido y mal. Pues se acabó. Ha llegado el momento de incorporar la rutina de deporte sencilla y efectiva que cambiará por completo tu figura.