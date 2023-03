La rutina de glúteo y piernas perfecta para hacer cuando estés de vacaciones

Ahora que se acercan las vacaciones de Semana Santa, no puedes abandonar la rutina de deporte. Has empezado muy en serio con el gimnasio y tu entrenador personal te está dando las pautas para alcanzar todos tus objetivos. Pero ya sabes que los viajes, planes y actividades al aire libre, pueden trastocar tu rutina. Tanto diaria, como de deporte. O no. Todo está en cómo gestiones tu tiempo, en encontrar esos minutos para ti, para encontrarte y seguir con tu entrenamiento en cualquier parte, con pequeñas rutinas.