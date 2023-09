Ejercicios de plancha: la rutina definitiva para fortalecer el abdomen y presumir de vientre plano

A diferencia de lo que ocurre hasta la veintena, con el paso del tiempo el metabolismo se ralentiza y no solo podemos revertirlo cambiando los hábitos de vida, con una mejor alimentación o evitando el sedentarismo, también incorporando una buena rutina de ejercicios a nuestro día a día. No es cuestión de dar el salto a circuitos de gran complejidad o pretender resultados imposibles en un corto periodo de tiempo o aquellos que requieran de materiales que no tenemos al alcance, sino de ir poco a poco probando con ejercicios fáciles, sencillo y aptos incluso para principiantes. Y ahí las planchas son uno de los mejor valorados.