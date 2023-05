Así cambia tu cuerpo si haces un minuto de plancha abdominal todos los días

Lucir un abdomen fuerte y tonificado es algo que siempre queremos conseguir. Sin embargo, la falta de constancia no nos ayuda en esta tarea y nos vemos incapaces de ponernos en marcha. Ahora que estamos metidas de lleno en la operación bikini, no tenemos excusas para motivarnos y darle la bienvenida al verano mostrando nuestra mejor versión. Y eso pasa por darle un vuelco a nuestra vida ‘fit’, y, aunque a veces resulta complicado, saber en todo momento qué movimientos debemos hacer para mantener el abdomen, no solo tonificado y marcado, sino fuerte.