Esta es la rutina para abdomen bajo que eliminará la grasa localizada

Sin embargo, en otras ocasiones, cuando has intentado fortalecer la zona , has sentido que no ha sido suficiente y ha terminado por desanimarte. ¿Es tu caso? Pueden ser muchas las razones, pero puede que la principal sea la constancia, que la dieta que se haya combinado con el ejercicio no haya sido la adecuada o que, en definitiva, la rutina de abdominales no haya sido bien seleccionada.