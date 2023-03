La rutina de abdomen perfecta para divertirte (y motivarte) en pareja

Has tratado de ponerte retos de abdomen, pero también has encontrado en las rutinas express la forma de incorporar un poco de deporte en tu día a día. Sin embargo, tal y como avanzábamos, no hay nada mejor que sobrellevar una rutina de ejercicio acompañada. Por eso, las expertas no solo se centran en ofrecer rutinas de abdomen planificadas en un espacio de tiempo pequeño, para esos días perezosos o con mucho trabajo, también en crear rutinas que motiven y que no sea solo para algo temporal.