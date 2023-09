Los mejores ejercicios para ganar flexibilidad (y cuáles son sus beneficios para tu cuerpo)

No te despesperes si no eres tan flexible como tus amigos y, al menos por ahora, no consigues tocarte la puenta de los pies con las manos -el que muchos consideran el gesto por excelencia para determilarlo-. Lejos de lo que 'a priori' podríamos pensar, la flexibilidad es una habilidad que puede desarrollarse si la entrenas de forma adecuada. Sí, has oído bien, con los ejercicios de flexibilidad adecuados podrás conseguir una mayor elasticidad de los músculos y articulaciones, reduciendo así la posibilidad de lesiones y olvidándote, al menos en su mayoría, de los habituales dolores de espalda y lumbares que te persiguen siempre que llevas a cabo ejercicios más complejos.