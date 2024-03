El polémico tío de Kate Middleton la lía otra vez: habla de la salud de la princesa tras el comunicado

Dos días más tarde se publicó una entrevista de Gary con el periódico The Times donde arremete en términos muy duros contra Meghan Markle, la cuñada de su sobrina. Él no le perdona ni Harry ni a Meghan que airearan los trapos sucios de la familia real tras abandonar su rol institucional, afirmando que Kate había hecho llorar a su cuñada unos días antes de su boda o que no había mostrado apoyo a la nueva 'royal' mientras trataba de adaptarse a su nueva vida en Reino Unido.