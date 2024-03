La polémica entrada del tío de Kate Middleton a Gran Hermano VIP

Según ha publicado el medio The Sun, "la princesa Kate está enfadada porque su tío se ha unido a Gran Hermano. Ella no necesita estrés. Gary dijo que la madre de Kate, Carole, y su padre, Michael, le han leído la cartilla. No están contentos", añaden. Eso sí, en este medio también se dice que Gary Goldsmith solo quiere defender a su familia. "Gary no haría nada que avergonzara a Kate o Guillermo, en quienes piensa mucho. Lo último que quieren es que el tío Gary cause vergüenza en la televisión".