¿Cómo puede tu oficina dañar tu piel?

No vamos a aconsejar aquí no lavarse las manos, pero sí hacerlo lo justo y necesario. El jabón de manos además debería ser hidratante y sin efecto desengrasante. Pero seamos realistas, no es lo que nos encontramos habitualmente en los baños de la oficina. Por ello, es imprescindible aplicarse crema de manos después de cada lavado y evitar usar perfume o productos excesivamente perfumados que pueden incrementar la irritación.