Cuando la cara se pone roja… no siempre es por rosácea. Puede que sea flushing

Aunque se desconoce cuál es la causa exacta que produce la rosácea, el doctor Revilla comenta que su problema de base es un exceso de grasa producido por un aumento de tamaño y función de la glándula sebácea, como en el acné. “Este exceso de grasa hace que la capa superficial de la piel vea alterada su función barrera y por eso parece que la piel es sensible o reactiva a todo”. Asimismo, puede deberse a un aumento del crecimiento de un ácaro de la piel, demodex, que todos tenemos. “Así, veremos que la piel de nuestra cara está más roja, a veces con áreas rojizas en las mejillas como chapetas o también en la nariz”. Para combatirlo será preciso un tratamiento tópico y/u oral, sin obviar unos cuidados básicos de correcta limpieza y exfoliación así como fotoprotección solar. Aunque no se necesita una hidratación de rutina, según el dermatólogo de CDI, sí es importante aplicar compuestos que reparen la función barrera. “Cuando hay brotes importantes con muchos granos vamos a necesitar en muchas ocasiones antibióticos orales, láseres vasculares o luz pulsada. Y para el control general, y sobre todo el mantenimiento, necesitaremos retinoides tanto tópicos (iniciados progresivamente) como orales para controlar las glándulas grasas y restaurar nuestra piel”, comenta el doctor Revilla. Además, aconseja una alimentación variada, con consumo de frutas y verduras que aportan antioxidantes, y evitar bollería, procesados y otros productos industriales así como consumir alimentos con alto índice glucémico (pan, pastas o cereales) y de hacerlo mejor que sean integrales. Igualmente recomienda no consumir demasiada proteína de leche de vaca y evitar suplementos proteicos en polvo o en barritas.