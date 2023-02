El microbioma: todos los secretos del último protagonista beauty

Seguramente has oído hablar de los probióticos. “Son bacterias vivas que se aportan desde el exterior con el fin de mantener o restablecer el equilibrio en la microbiota individual. Aunque son muy habituales en alimentación, la normativa europea no permite incluir bacterias vivas en productos de cuidado de la piel, de modo que se suelen utilizar los llamados ‘lisados’, fragmentos de otras inactivas que sirven como alimento a las bacterias propias de la piel”, detalla Rubén Hernández, presidente de la Asociación Española de Cosmetólogos y Cosmiatras (AECOSM) y cofundador de Imstant. Junto a ellos encontramos los prebióticos , que que estimulan el crecimiento de las bacterias ‘buenas’ presentes en la microbiota. En cosmética, se usan fibras insolubles o azúcares de frutas. “La última incorporación al lenguaje del microbioma cutáneo serían los agebióticos . Son las sustancias prebióticas que potencian específicamente la liberación de metabolitos postbióticos con acción antiedad”, añade Rubén. Al reforzar la protección antioxidante de la microbiota consiguen una mejora en la textura, las arrugas y la hidratación de la piel.

All in one sérum, de Innia Beauty