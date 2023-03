Drew Barrymore reabre la veda: ¡A las famosas también les llega la menopausia!

A las celebridades también se les retira la regla y, a pesar de que esto parezca una obviedad en un momento en que se habla de todo sin tapujos, parece que este momento de la vida de toda mujer sigue siendo un tabú en Hollywood. Si bien no hace falta echar la vista muy atrás para reconocer que hemos avanzado como sociedad, no es menos cierto que aún existen temas que se siguen sin tratar y se reserva a la intimidad de cada una hasta el punto de que parece que algo tan natural como la menstruación no existe en ciertas esferas.