Protege tu piel y mejora tu salud: te contamos toda la verdad sobre los antioxidantes

Desde el punto de vista cosmético, los principales activos antioxidantes son la vitamina C, los retinoides (derivados de la vitamina A), la vitamina E, los polifenoles (resveratrol) y los carotenoides. Pero no todos actúan igual. Unos, como la vitamina C y E destacan por su mayor poder antioxidantes y otros, como la vitamina A tienen una mayor función inductora de colágeno. De hecho, se pueden combinar algunos de estos antioxidantes para conseguir un efecto sinérgico. Sin embargo, advierte la doctora Merino, no todos los antioxidantes ni en todas las concentraciones combinan siempre bien. “Es importante que en nuestra rutina no mezclemos muchas cremas diferentes sin tener en cuenta qué principios contienen porque puede llevarnos a irritar nuestra piel.” Y previene sobre el uso de fórmulas que no estén testadas dermatológicamente ni tengan su correspondiente control, sobre todo si se compra por internet, debido a las posibles falsificaciones de productos.