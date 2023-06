¿Puede la dieta mejorar tu bronceado? Rotundamente, sí

Aunque vamos asumiendo que el moreno no es bueno para la salud cutánea, hay muchas personas que no entienden el verano sin bronceado, pero este no deja de ser la manifestación del daño solar. El tipo de piel influye tanto en su capacidad para pigmentarse como para protegerse de la radiación ultravioleta. En este contexto, los cosméticos fotoprotectores y antioxidantes constituyen la primera línea de defensa de la piel, pero la alimentación puede ejercer de refuerzo. Estos son, según el doctor Antonio Ortega los alimentos que ayudan a fortalecer la piel ante la agresión solar: