Comer este alimento cada día previene el envejecimiento, según un estudio de Harvard

Pues bien, según los expertos, hay un alimento que consumido con regularidad y en una determinada cantidad puede prevenir el deterioro de los huesos y mantenernos, por tanto, más fuertes y jóvenes. ¿Y cuál es ese alimento milagro? Quizá te sorprenda porque no son proteínas, como recomiendas las dietas actuales que pretenden fortalecer músculos, sino una fruta. Y dentro de las frutas, no es ninguna de las consideradas superalimentos como el plátano o el aguacate, ni las que contienen más vitamina C (naranjas, fresas...), que tendrían un alto poder antioxidante. La fruta que, según la investigación de la Universidad de Harvard, mejor combate los achaques de la edad es la manzana.