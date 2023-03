Los mejores 'eyeliners' y productos en crema para seguir las tendencias de maquillaje de este 2023

Con la vuelta del sol y el buen tiempo llega momento de lucir una piel jugosa y repleta de vida. Para conseguirla es imprescindible cuidar y mimar nuestro rostro al máximo, aunque venimos a contarte que con los productos de maquillaje adecuados podrás lucir un perfecto efecto glow en cuestión de minutos. Los maquillajes que nos dan la sensación de 'cara lavada' son la opción perfecta para potenciar tus facciones sin sentir la pesadez de una base de maquillaje o muchos productos superpuestos en la cara. Por esto mismo el bronceador o el iluminador en crema se han convertido en una absoluta tendencia que te ayudará a lucir un look muy natural en pocos pasos.