Mirada felina y labios 'overlip': el maquillaje 100% tendencia y favorecedor de Clara Aparicio

Reconozcámoslo: el cat eye requiere su tiempo y, por supuesto, también su maña. Además, muchas veces ese delineado que recorre toda la línea superior de las pestañas -generalmente in crescendo- y se alarga buscando la sien puede resultar excesivo. Pues bien, si estás en cualquiera de las anteriores situaciones hoy se van a acabar tus dudas con respecto a este delineado tan felino y favorecedor, porque vamos a enseñarte a recrear este look de maquillaje de Clara Aparicio con el que no solo resaltarás tus ojos, sino que también potenciarás tus labios.