Las 7 mejores cremas hidratantes para mujeres mayores de 40 años

¿La razón? En realidad no hay una sola. A la genética hay que sumar el estilo de vida y su daño oxidativo acumulativo, así como la ralentización del recambio celular, que deja la tez más apagada. Y, por supuesto, no podemos olvidar los cambios propios del organismo, especialmente los hormonales. De hecho, al disminuir la producción de estrógenos y progesterona -algo que suele suceder a partir, aproximadamente, de los 40-, las células cutáneas producen menos grasa. Por tanto, la piel se nota más seca, rugosa e, incluso, descolgada. Es por todo esto que la hidratación se convierte en un paso fundamental cuando se llega a los 40 años. Este gesto tan aparentemente sencillo resulta clave para devolver la jugosidad y luminosidad al rostro. Eso sí, conviene que la crema hidratante que se escoja en esta franja de edad contenga algún activo extra; y además de aportar hidratación y protección incluya antioxidantes (vitamina C, E, niacinamida, coenzima Q10...) que contrarresten otros signos cada vez más visibles como las arrugas, las manchas o la flacidez.