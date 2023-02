Qué cremas usar a los 20, a los 30, y a partir de los 40 años

No es lo mismo tener 20 años, que 30, 40 o más de 50. Esta es una realidad que todas tenemos que tener claro cuando de cuidados de belleza se trata. Y no siempre es así. Es habitual el uso de productos incorrectos en el rostro, desde que consideramos que es momento de empezarse a cuidar la piel. Prueba de ello es la insistencia de los expertos en que debemos aplicar fórmulas que contengan ingredientes apropiados a nuestro perfil cutáneo. Por tanto, es momento para deshacerte de todos los tratamientos que previamente no te haya aconsejado un especialista.