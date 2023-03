Los 10 mejores libros que deben leer las mujeres mayores de 40 años

La primera novela de Cristina Araújo Gámir, ganadora del Premio Tusquets, es la historia de una violación grupal, la que sufre la protagonista, Miriam, en un portal en una noche que sale de fiesta y que ve cómo su vida se derrumba para siempre. Pero también cómo, a veces, durante la adolescencia, nos encontramos con situaciones para las que nadie nos prepara, situaciones que no podemos controlar ni asimilar. 'Mira a esa chica' no es un libro sobre lo ocurrido con La Manada, pero es imposible no relacionarlo con él.