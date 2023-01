Los 5 libros para dejar de fumar mejor valorados del año

Ofrece enseñar a dejar de fumar "permanentemente". Y, además, de inmediato, sin engordar y sin síndrome de abstinencia y sin ansiedad. Vamos, el sueño de todo aspirante a exfumador. Todo ello a través de proporcionar "conocimientos", explicar por qué no se ha podido dejar de fumar antes, los beneficios de la autohipnosis, etc. ¿Suena mágico? Pues Amazon está lleno de exfumadores satisfechos (algunos lo leen para 'reafirmarse' también, señalana) y otros que, pese a no haber logrado dejar de fumar, si consideran que les "ha animado mucho". Al parecer, es uno de los "más completos" sobre el tema.