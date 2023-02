Las 10 novelas románticas mejor valoradas para enamorar (y enamorarse) este San Valentín

Da igual que la critica especializada no siempre las tenga en cuenta en sus reseñas: las novelas románticas viven un periodo de auge, lideran rankings de ventas, inspiran algunas de las series más vistas de las plataformas audiovisuales (léase 'Los Bridgerton' de Netflix) y no dejan de buscar nuevos enfoques a medida que evolucionan los deseos y hábitos de sus lectoras. La clave de su éxito es claro: nos encanta bucear en historias que hablen de sentimientos universales, pasiones y que nos toquen el corazón con romances que nos permitan sentir y soñar. Y que, por qué no, terminen con final feliz, un final que llega pronto porque muchas de estas obras son tan adictivas que propician que sean leídas en tiempo récord.